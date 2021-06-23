Суд взыскал с Кокорина и Мамаева по 50 тыс. рублей в пользу пострадавшего водителя

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тыс. рублей с футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также двух других ответчиков по иску Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе устроенной спортсменами драки в центре Москвы в мае 2019 года.

"Исковые требования удовлетворены частично, суд постановил взыскать с четырех ответчиков по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Соловчук просил взыскать с футболистов в качестве возмещения вреда здоровью 120 тыс. рублей, а также по 250 тыс. рублей с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в качестве компенсации морального вреда.

Также суд взыскал по 409 рублей с каждого за утраченный заработок Соловчука и по 360 рублей с каждого за его лечение. Защита Мамаева примет решение об обжаловании после получения мотивировочной части решения суда.

Мосгорсуд 3 августа прошлого года оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Они могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор в виде 1,5 года колонии Александру Кокорину тогда был оставлен без изменения, он был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Позднее кассационный суд признал приговор законным.