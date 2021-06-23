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В Карелии за сутки зафиксировали 13 лесных пожаров

Общая площадь пожаров составляет 18,4 гектара

ТАСС, 23 июня. Тринадцать лесных пожаров зафиксировали на территории Республики Карелия за день, четыре из них ликвидированы, пять находятся в стадии локализации. Общая площадь пожаров составляет 18,4 гектара, сообщила в среду пресс-служба республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

"За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 13 лесных пожаров. Ликвидированы четыре пожара, еще пять в стадии локализации. Леса горели в Кондопожском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском районах. Общая площадь пожаров 18,4 га", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в тушении задействованы силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Предварительные причины лесных пожаров - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, грозы, переход огня с линий электропередачи. С начала сезона в лесах республики возникло 70 лесных пожаров на общей площади 180,8 га.

"В лесах запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тыс. рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей", - напомнили в министерстве.

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