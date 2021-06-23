В Карелии за сутки зафиксировали 13 лесных пожаров

ТАСС, 23 июня. Тринадцать лесных пожаров зафиксировали на территории Республики Карелия за день, четыре из них ликвидированы, пять находятся в стадии локализации. Общая площадь пожаров составляет 18,4 гектара, сообщила в среду пресс-служба республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

"За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 13 лесных пожаров. Ликвидированы четыре пожара, еще пять в стадии локализации. Леса горели в Кондопожском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском районах. Общая площадь пожаров 18,4 га", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в тушении задействованы силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Предварительные причины лесных пожаров - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, грозы, переход огня с линий электропередачи. С начала сезона в лесах республики возникло 70 лесных пожаров на общей площади 180,8 га.

"В лесах запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тыс. рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей", - напомнили в министерстве.