В Саратове чиновник потребовал более 1 млн руб. за допуск компании к ремонту дорог

САРАТОВ, 23 июня. /ТАСС/. Чиновник потребовал более 1 млн руб. за допуск к ремонту дорог неквалифицированных рабочих в Саратовской области, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, между госучреждением "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" и компанией из города Чебоксары был заключен государственный контракт на выполнение работ по обслуживанию автодорожного моста через Волгу и эстакаду на автомобильной дороге. При этом выяснилось, что у сотрудников данной организации отсутствовал допуск к проведению указанных работ.

"В этой связи представитель общества обратился к заместителю начальника отдела организации-заказчика работ и предложил взятку в сумме 1 327 781 рубль, то есть в размере 10% от суммы контракта. Вознаграждение предназначалось за незаконное бездействие и за способствование в исполнении заключенного контракта путем допуска сотрудников общества к выполнению работ", - говорится в сообщении.

Представитель компании передал чиновнику первый транш. Вычислили злоумышленников сотрудники УФСБ.