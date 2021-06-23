Глава сельского поселения в Костромской области получила год условно из-за обрушения моста

КОСТРОМА, 23 июня. /ТАСС/. Суд приговорил главу Островского сельского поселения Костромской области к году лишения свободы условно за халатность. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

16 июня 2019 года на территории поселения произошло обрушение старого подвесного моста, находившиеся на нем люди упали в овраг с высоты не менее восьми метров. Пострадали три человека, они получили травмы, причинившие в совокупности тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Глава сельского поселения знала о наличии бесхозного подвесного пешеходного металлического моста, находящегося в аварийном состоянии, и не приняла достаточных мер к приведению моста в надлежащее состояние или его сносу.