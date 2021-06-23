Следователи возбудили дело после жесткой посадки аэростата под Псковом

ПСКОВ, 23 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом в среду сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что жесткую посадку в деревне Рыжаково Великолукского района Псковской области совершил аэростат, на борту которого находились семь человек. По данным следователей, на борту находились 8 человек.

"Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") по факту жесткой посадки теплового аэростата, вследствие которого мужчина и женщина получили травмы", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 12 июня тепловой аэростат класса АХ-8 "Голландец", во время приземления совершил жесткую посадку, в результате которой корзина опрокинулась на бок и ее проволокло ветром по земле на расстояние около 70 метров.

"В нарушение порядка использования воздушного пространства указанным гражданам были оказаны услуги в виде вывозных полетов на тепловом аэростате, за денежное вознаграждение в размере 8 тыс. рублей за один полет с одного человека, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в сложных метеоусловиях и в перегрузочном режиме, не предусмотренном руководством по эксплуатации аэростата, осуществлен коммерческий взлет", - говорится в сообщении.