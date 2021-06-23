Ефремов попросил смягчить приговор из-за психического расстройства и слабого здоровья

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Осужденный за ДТП, в котором погиб человек, актер Михаил Ефремов и его адвокаты в кассационной жалобе просят смягчить ему приговор из-за слабого здоровья, психического расстройства и алкогольной зависимости.

"Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки", - говорится в жалобе, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Ссылаясь в жалобе на ст. 22 УК РФ, адвокаты отмечают, что люди с психическими аномалиями не могут при назначении уголовного наказания полностью приравниваться к психически здоровым. "И это важнейшее смягчающее обстоятельство должным образом не учтено при решении вопроса о наказании", - говорится в документе.

Другой аргумент защиты актера касается отсутствия исследования во время экспертизы вопроса о положении ремня безопасности погибшего Сергея Захарова, а ответ эксперта в суде является "не более чем предположением". Ефремов в своем дополнении к жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) заявляет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова, а как опытный водитель делает вывод, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина "была иной". Адвокаты, по словам Ефремова, указывают на множество нарушений закона при рассмотрении этого вопроса, поэтому он считает просьбу о снижении срока "до разумных пределов" обоснованной. "Срок в 7,5 года с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание", - заключает актер.

Представляющий интересы потерпевших юрист Александр Добровинский сообщил ТАСС, что получил кассационную жалобу. "Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот не был пристегнут", - заявляет Добровинский. По его словам, Ефремов утверждает, что он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП, хотя на допросе и на суде он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулем или не был. "Сегодня я обсужу эти жалобы с семьей Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ", - добавил Добровинский.

Получить комментарий адвокатов Ефремова ТАСС пока не удалось.

Перевод в колонию-поселение

Адвокаты Ефремова просят в кассационной жалобе перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом актер пишет в дополнении к жалобе.

"Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии", - пишет актер.

Однако он считает наказание в виде 7,5 года лишения свободы "чрезмерно суровым". Он также добавил, что полностью признал вину и постарался максимально загладить причиненный вред. "Находясь в колонии общего режима, я не получил ни одного замечания и имею ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Это говорит о том, что я полностью осознал всю тяжесть совершенного мной преступления", - добавляет Ефремов в жалобе.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил, что не может раскрыть тезисы жалобы и что все станет известно на судебном заседании.