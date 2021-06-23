У следствия недостаточно доказательств вины Медведчука в финансировании терроризма

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Следствие не имеет достаточных доказательств для предъявления главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку обвинений в финансировании терроризма, на основании которых в отношении него в феврале были введены санкции. Об этом в среду заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Роман Говда.

"Нет достаточных доказательств для сообщения о подозрении [предъявления обвинений]", - признал он в комментарии Telegram-каналу "Павловский ньюс". При этом Говда подчеркнул, что это не означает, что доказательств нет вообще. "Это две большие разницы", - добавил он.

Замгенпрокурора не сообщил подробности этого дела, сославшись на тайну следствия. Однако он отметил, что у следствия есть 12 месяцев для досудебного расследования, подготовки и передачи материалов в суд. "Уверен, что оно будет направлено в суд для рассмотрения по сути", - заявил Говда.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвинили в финансировании терроризма.

Позже главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в уголовном деле против Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой. Согласно решению суда, политик будет находиться под домашним арестом до 9 июля.