Адвокат Ефремова опроверг просьбы о смягчении приговора из-за психического расстройства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Адвокат осужденного за смертельную аварию в центре Москвы актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг данные о том, что защита в кассационной жалобе на приговор заявила о наличии у актера психического расстройства в качестве основания для смягчения приговора.

"Полное вранье от начала до конца", - сказал ТАСС Хархорин, отметив, что тезисов, подобных тому, что "что Ефремов был ненормальный", не было в поданной адвокатами кассационной жалобе.

Ранее представляющий интересы потерпевших юрист Александр Добровинский сообщил ТАСС, что получил кассационную жалобу. "Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот не был пристегнут", - заявляет Добровинский. По его словам, Ефремов утверждает, что он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП, хотя на допросе и на суде он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулем или не был. "Сегодня я обсужу эти жалобы с семьей Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ", - добавил Добровинский.

Одним из аргументов в пользу смягчения наказания в жалобе якобы стало слабое состояние здоровья Ефремова, выявленное у него органическое расстройство личности и алкогольная зависимость. Другой аргумент в жалобе касается отсутствия исследования во время экспертизы вопроса о положении ремня безопасности погибшего Сергея Захарова, а ответ эксперта в суде, как указывается в тексте, является "не более чем предположением".

Ефремов в своем дополнении к жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) заявляет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова, как опытный водитель он делает вывод, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина "была иной". Адвокаты, по словам Ефремова, указывают на множество нарушений закона при рассмотрении этого вопроса, поэтому он считает просьбу о снижении срока "до разумных пределов" обоснованной. "Семь с половиной лет с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание", - заключает актер.