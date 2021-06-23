Последствия наводнения в Крыму планируется ликвидировать к 28 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ликвидацию последствий наводнения в Крыму, вызванного сильными дождями, планируется завершить к 28 июня. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента РФ с членами правительства.

"Проводится оценка причиненного стихией ущерба, из республиканского бюджета для выплат пострадавшим гражданам материальной помощи выделено 161 млн рублей. Основные работы [по восстановлению] планируется завершить к 28 июня, это то, что касается Крыма", - сказал он.

Зиничев добавил, что в результате наводнения пострадали более 50 человек.

"В результате стихии пострадало 54 человека, из которых шесть госпитализированы, один человек погиб", - сказал он.

Зиничев отметил, что для ликвидации последствий наводнения проводится наращивание группировки. В регионе работают спасатели Донского, Ногинского и Тульского спасцентров, оснащенные инженерной техникой. Также в регион доставлены тепловые пушки для подсушивания подтопленных помещений, электрогенераторы и мотопомпы из резерва МЧС.

"Всего от РСЧС для проведения аварийно-восстановительных работ, помимо подразделений Минобороны, привлечено более 2,5 тыс. человек и 30 единиц техники, основные работы направлены на восстановление разрушенной системы жизнеобеспечения населения и оказания адресной помощи постиравшим", - подчеркнул министр.