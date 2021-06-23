В Благовещенске 25-27 июня ожидается пик паводка

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пик прохождения паводка в Благовещенске ожидается 25-27 июня, сообщил в среду глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В настоящее время обстановка в Забайкальском крае стабилизируется, волна паводка смещается вниз по течению реки Амур, Росгидромет прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки. С учетом модели развития пик паводка ожидается в районе Благовещенска с 25 по 27 июня", - заявил он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Более 30 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления в Амурской области.

"При наихудшем сценарии в зону подтопления, возможно, попадет 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек. Это наихудший сценарий", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.