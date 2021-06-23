Муниципальный депутат Хараидзе начала голодовку в СИЗО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, арестованная по делу о мошенничестве, не признает вину, она объявила голодовку в СИЗО. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Посетили Кетеван Хараидзе, которая ранее была задержана и отправлена в ИВС на Петровке. Сейчас она в СИЗО-6. По приезде в СИЗО Кетеван объявила голодовку, написав соответствующее заявление. Голодовка не сухая, она пьет кипяченую воду. В настоящее время она находится в СИЗО-6 в карцере. Ее нахождение там обусловлено не наказанием, а голодовкой, предусматривающей одиночное содержание. Вину свою она категорически отрицает, требует снять с нее обвинения, чтобы она могла принять участие в выборах в Госдуму РФ от одной из экологических партий", - рассказал Мельников.

По его словам, существует проблема, связанная с вакцинацией Хараидзе. "Еще находясь на свободе, она привилась первым компонентом вакцины, а ввести второй компонент в медсанчасти изолятора возможности нет. Также у нее нет вещей, денег на лицевом счете. Она не может купить минеральную воду, а качество водопроводной воды, пусть и кипяченой, оставляет желать лучшего. Хараидзе также сообщила, что обеспокоена тем, что к ней за время нахождения в СИЗО не приходили адвокаты. Надеется, что в ближайшее время защитник ее посетит", - рассказал правозащитник.

Хамовнический суд Москвы арестовал ее до 13 августа, ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но затем стала подозреваемой. В ходе обысков у нее в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. рублей. Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году.