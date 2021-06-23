Власти Татарстана проводят проверку после появления трехметровых гор пены в озере

КАЗАНЬ, 23 июня./ТАСС/. Административное расследование начали в Минэкологии Татарстана после появления трехметровых гор пены в одном из озер поселка Отары. На место выехали экологи и взяли пробы воды для анализа загрязнения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в озеро из трубы текла мыльная вода, из-за чего на его поверхности образовались трехметровые горы пены. В региональном министерстве подтвердили наличие пены в водоеме. В пресс-службе также сообщили, что перекрыли трубу, из которой в озеро текла мыльная вода.

"Наши инспекторы с утра оперативно осуществили выезд на место совместно с лабораторией ЦИАК (центральной специализированной инспекции аналитического контроля). Были отобраны пробы воды, результаты станут известны в течение семи дней. Заведено административное расследование", - сообщили в министерстве.

Специалисты выяснят, кому принадлежит труба и какое вещество вытекало в озеро.