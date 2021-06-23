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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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ICAO может получить предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair 25 июня

ОТТАВА, 23 июня. /ТАСС/. Группа по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO) представит Совету организации промежуточный доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, скорее всего, 25 июня. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в среду на ее странице в Twitter.

"Промежуточный отчет с обновленными данными расследования по установлению фактов [относительно ситуации] с рейсом 4978 Ryanair, скорее всего, будет представлен Совету [ICAO] в пятницу", - говорится в сообщении.

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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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