МО РФ завершит основной объем работ по борьбе с последствиями паводка в Крыму к 27 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие России завершат основной объем работ по борьбе с последствиями наводнения в Крыму к 27 июня. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину.

"Основной объем завершим в Керчи сегодня, в Ялте - завтра, в остальных населенных пунктах - 27 июня", - сказал Шойгу.

Он отметил, что для оперативного реагирования на обращения граждан из пострадавших районов Крыма развернута круглосуточная линия прямой телефонной связи. "Всего на сегодняшний день поступило 1 592 обращения, за последние сутки - 367", - уточнил министр.

По словам Шойгу, все озвученные при этом проблемы были решены, в случае необходимости на места направлялись люди и техника.

Российские военнослужащие помогают с ликвидацией последствий наводнения в 36 населенных пунктах. По словам министра, за время работ расчищено 122 км дорог, 23 тыс. кв. м территорий, в том числе социально значимые объекты. "Восстановлено и очищено 51 км водоводов, водостоков, водоотводных каналов, вывезено более 3 тыс. кубометров мусора, расчищены русла двух рек", - отметил генерал армии.

При необходимости, добавил министр, силы и средства будут перераспределены на выполнение других задач, в том числе утилизацию трупов животных, очистку от иловых отложений подвальных помещений зданий. Сейчас создан необходимый резерв тепловых пушек для осушения подвальных и цокольных помещений жилых домов и административных зданий. Штабом на месте руководит замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Противоэпидемические меры

Также военнослужащие оказывают содействие в лечении коронавируса. Противоэпидемические мероприятия осуществляет 637-й центр госсанэпиднадзора Черноморского флота в Севастополе и две подвижные санитарные эпидемиологические группы в Ялте и Керчи.

"Подготовлены к развертыванию мобильно-полевая лаборатория с возможностью ПЦР-анализа, два специальных социальных модуля мобильно-биологического комплекса, который позволяет производить индикацию возбудителя особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, а также два комплекса аэрозольной дезинфекции", - добавил Шойгу.

Силы Минобороны РФ создали необходимый запас лекарств и средств из расчета поступления 1 тыс. больных.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли ливни, в результате пострадали Керчь, соседние районы на востоке полуострова и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54, один человек числится пропавшим без вести. В республике повреждены сотни домов, подтоплен ряд отелей, повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.