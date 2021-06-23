Жительницу Красноярска, издевавшуюся над ребенком, арестовали за покушение на убийство

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Жительницу Красноярска, которая силой заставила встать на колени девятилетнего мальчика и извиняться перед ее сыном, взяли под стражу. Следователи установили, что она причастна к покушению на убийство другого ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина силой заставила ребенка встать на колени и извиниться перед ее сыном. В отношении 35-летней жительницы Красноярска, которую ранее привлекали к административной ответственности за побои, возбудили уголовное дело за нанесение побоев. Во вторник сообщалось, что следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста.

"В ходе следствия была установлена причастность злоумышленницы к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего" <...>. С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По данным следствия, через несколько дней после инцидента с мальчиком женщина, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни к девочке, сделавшей замечание по поводу некорректного поведения ее пятилетнего сына, взяла из своей сумки маникюрные ножницы и нанесла не менее двух ударов ребенку в висок.

Довести до конца преступный замысел ей помешало активное сопротивление девочки и вмешавшиеся граждане, которые смогли пресечь ее действия. Девочку доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.

У женщины изъяли из семьи двоих детей 2013 и 2016 годов рождения.