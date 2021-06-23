Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых за неповиновение полиции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток режиссера и участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых за неповиновение сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Илья Уткин.

"Суд признал Кузьминых виновной по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста. Это решение, конечно, мы будем обжаловать", - сказал защитник.

Ранее в среду Басманный суд Москвы арестовал участника группы Pussy Riot Александра Софеева на 15 суток за мелкое хулиганство. По аналогичной статье на 15 суток был арестован и фотограф Дмитрий Воронцов, задержанный вместе с Софеевым.

Перед этим сообщалось о задержании участницы Pussy Riot Марии Алехиной. По словам ее адвоката Ольги Карловой, в отношении Алехиной составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Вместе с Алехиной была задержана руководитель московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина.

Полиция во вторник задержала муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн, которая вместе с Алехиной проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 27 января. В отношении нее составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, но Пресненский суд столицы вернул в полицию материалы для устранения недостатков.