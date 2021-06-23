В центре Москвы избили чиновника Минкультуры за езду на самокате по тротуару

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двое пешеходов избили чиновника Министерства культуры за езду на электросамокате по тротуару на Большой Грузинской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером на Большой Грузинской 55-летние супруги избили 26-летнего чиновника Минкультуры. Нападавшим не понравилось, что он ехал по тротуару на электросамокате", - рассказал собеседник агентства, отметив, что чиновник тоже дал отпор нападавшим. Полиция начала доследственную проверку.