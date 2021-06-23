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В центре Москвы избили чиновника Минкультуры за езду на самокате по тротуару

Источник рассказал, что чиновник дал отпор нападавшим

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двое пешеходов избили чиновника Министерства культуры за езду на электросамокате по тротуару на Большой Грузинской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером на Большой Грузинской 55-летние супруги избили 26-летнего чиновника Минкультуры. Нападавшим не понравилось, что он ехал по тротуару на электросамокате", - рассказал собеседник агентства, отметив, что чиновник тоже дал отпор нападавшим. Полиция начала доследственную проверку.

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