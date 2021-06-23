Бизнесмену Быкову планируют предъявить обвинение за уклонение от уплаты налогов

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову после получения налоговой судебной экспертизы предъявят обвинение за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Быков в настоящее время находится в СИЗО под арестом за организацию убийств. "После получения заключения налоговой судебной экспертизы с учетом собранных по уголовному делу доказательств планируется предъявление обвинения Быкову по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал представитель ведомства.

По версии следствия, в конце 2016 года между двумя иностранными компаниями и Быковым заключены безвозмездные соглашения об уступке, согласно которым эти компании уступали Быкову права требования долга к трем красноярским юрлицам. Как считает следствие, эти юридические лица были аффилированными Быкову. В 2017-2019 годах эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 481 млн рублей. С полученных доходов бизнесмен не заплатил налоги, считают в СК.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году.

Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Наумова и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом.