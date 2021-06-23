Суд 30 июня начнет слушать второе дело "Славянки" о махинациях на 700 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 30 июня начнет слушание по существу второго уголовного дела в отношении экс-главы обслуживавшего жилой фонд Минобороны РФ ОАО "Славянка" Александра Елькина и его соучастников. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушания дела по существу назначены на 30 июня в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Как установлено следствием, за право заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда, расположенного на всей территории России, а также под угрозой создания трудностей с оплатой уже выполненных работ бывший глава ОАО "Славянка" и учредитель ЗАО "Безопасность и связь" Александр Елькин, бывший начальник департамента текущего ремонта ОАО "Славянка" Константин Лапшин и фактически исполнявшая обязанности помощника гендиректора ЗАО "БиС" Юлия Ротанова вынудили руководство 17 компаний с июля 2010 года по сентябрь 2012 года передать им в качестве коммерческого подкупа в общей сложности около 385 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, в мае и июне 2011 года Елькин заключил с двумя компаниями на невыгодных условиях договоры и соглашения к ним, в результате чего ОАО "Славянка" причинен ущерб почти на 134 млн рублей. Также, по версии следствия, с декабря 2009 года по январь 2014 года Елькин совместно с гендиректором ЗАО "БиС" Александром Луганским и бывшим заместителем начальника по материально-техническому обеспечению Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Минобороны" Александром Мигуновым, "используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили в общей сложности свыше 223 млн рублей". Они были выделены на оказание услуг по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генштаба и находящихся на ее балансе общежитий, а также комплексному обслуживанию зданий пансиона и прилегающих территорий. Из указанной суммы почти 198 млн рублей были обналичены через фирмы-однодневки.

В ходе следствия Минобороны и компании "Гарнизон" и "Славянка" признаны потерпевшими по уголовному делу, ими заявлены гражданские иски о взыскании ущерба в полном объеме.

В зависимости от роли каждого фигурантам второго дела предъявлены обвинения в мошенничестве, получении коммерческого подкупа, злоупотреблении должностными полномочиями и "отмывании" полученных средств. Луганский заключил досудебное соглашение, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Он вместе с адвокатом уже знакомится с материалами.

Первое дело "Славянки"

ОАО "Славянка" было создано в 2009 году. Как ранее установило следствие, после того как в 2010 году Минобороны заключило со "Славянкой" контракт на ремонт и содержание казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков, руководителям привлекаемых уже "Славянкой" компаний были выдвинуты жесткие требования. Елькин, по данным следствия требовал от фирм от 13% до 20% от суммы подрядных договоров.

5 августа 2016 года Тверской суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей, Юлия Ротанова была осуждена на 6 лет лишения свободы со штрафом 500 млн рублей. Константину Лапшину суд назначил 9 лет колонии и штраф 450 млн рублей, Андрею Луганскому - 7 лет и штраф 700 тыс. рублей, врио начальника хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых был осужден на 5 лет со штрафом 300 тыс. рублей. Суд обязал осужденных выплатить государству ущерб на 83,5 млн рублей.

В июле 2017 года Президиум Мосгорсуда сократил срок Елькину до 10,5 года.