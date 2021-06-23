Прокурор просит 6 месяцев исправительных работ для блогера Mellstroy за избиение девушки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры.

"Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", - сказала собеседница агентства.