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Прокурор просит 6 месяцев исправительных работ для блогера Mellstroy за избиение девушки

Андрей Бурим (слева) Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС
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Андрей Бурим (слева)
© Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры.

"Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", - сказала собеседница агентства.

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