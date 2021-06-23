В Иванове эвакуировали 12 детсадов и четыре школы после сообщения о минировании

ТАСС, 23 июня. Сообщение о минировании поступило в среду в четыре школы и 12 детских садов в Иванове, все дети и сотрудники были эвакуированы, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сообщение о находящихся на территории четырех школ и 12 детских дошкольных учреждений взрывных устройств поступило сегодня в единую дежурную диспетчерскую службу. Незамедлительно администрация образовательных учреждений организовала эвакуацию детей и персонала из зданий", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проверяют эти учреждения. По данным городского управления образования, часть детей уже забрали домой родители, остальные ребята обеспечены всем необходимым. "В настоящее время образовательный процесс в школах не проводится, на базе общеобразовательных учреждений работают только смены лагерей с дневным пребыванием детей. А большинство дошкольных образовательных учреждений работает в сокращенном варианте в связи с сезоном коллективных отпусков", - отметили в мэрии.