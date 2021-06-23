Более 150 человек пятые сутки разыскивают пропавшего в Орловской области ребенка

ТАСС, 23 июня. Более 150 человек с использованием беспилотников разыскивают девятилетнюю девочку, пропавшую 18 июня в Орловской области, сообщил в среду журналистам координатор поисков Олег Леонов.

Поиски девочки ведутся с 18 июня. Девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В связи с исчезновением ребенка следственное управление по Орловской области СК РФ возбудило уголовное дело.

"Поисковиками пройдено уже свыше 3 тыс. км, а задачи на местах выполняют больше 150 человек. Ищем не только пешими группами, также отрабатываем воздушные задачи - на месте работают два в БПЛА", - сказал Леонов.

Как отметил координатор поисков, волонтеры, сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, следственного комитета отрабатывают различные версии произошедшего. Радиус поиска расширяется - мероприятия проходят в поселке, где пропала девочка, в лесном массиве, около водоемов.