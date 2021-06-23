Суд в Дагестане арестовал бойца ММА Вагабова по делу о драке в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Кировский суд Махачкалы арестовал на один месяц и 17 суток бойца ММА Ислама Вагабова, задержанного после драки в Махачкале. Его заключили под стражу до 7 августа, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее стало известно, что полиция в Дагестане задержала бойца смешанных боевых искусств Ислама Вагабова, объявленного в розыск после драки в Махачкале.

"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Ислама Вагабова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163, п. "б", "в" ч. 3 ст. 163 УК РФ. Рассмотрев поступившее ходатайство, районный суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 17 суток, то есть по 7 августа 2021 года", - сообщила собеседница агентства.