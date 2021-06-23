В Волгограде возобновили работу эвакуированные из-за угрозы взрыва супермаркеты

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Четыре супермаркета в Волгограде и его городе-спутнике - Волжском, эвакуированные в среду после анонимного сообщения об угрозе совершения взрыва, возобновили свою работу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Проверку по факту сообщений закончили. Взрывных устройств в четырех супермаркетах не обнаружено", - сказал источник.

Ранее источник сообщил ТАСС, что сотрудников и посетителей двух супермаркетов в Волгограде и двух супермаркетов в Волжском эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва.