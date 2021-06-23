Власти Ялты эвакуируют жителей садового товарищества из-за угрозы нового подтопления

"Мы ждем 12 мм осадков, которые, скорее всего, уже идут в горах. Что сейчас может быть с этой рекой, мы тоже не знаем. <…> Уважаемые жители, пожалуйста, не толпитесь, заберите самые ценные вещи. Я сейчас сюда организую патруль полиции, для того, чтобы не допустить мародерства", - сказала Павленко в видеообращении к местным жителям, которое опубликовано на ее странице в Facebook.

Глава администрации добавила, что власти пока не понимают, есть ли угроза для жителей садового товарищества или нет. На месте, по словам Павленко, работают сотрудники МЧС и Минобороны России.

Ранее в среду она сообщала, что на месте садового товарищества образовалось новое речное русло.