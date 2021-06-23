Правоохранители задержали двух сотрудников S7 по подозрению в коммерческом подкупе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали двух сотрудников летного директората авиакомпании S7 Airlines по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили ТАСС в компании в среду.

"В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что следователи при поддержке сотрудников ФСБ России задержали в Подмосковье летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo, летчик был задержан с поличным.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками управления "Т" службы экономической безопасности ФСБ России, в Московской области следователями и сотрудникам правоохранительных органов был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей летный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич. Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России", - сказал собеседник агентства. По его словам, с задержанным ведутся следственные действия.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Следственный комитет по Московской области будет просить суд избрать арест для Бадракова, для его заместителя СК также потребует арест.

"По результатам проведения следственных действий с Бадраковым и его заместителем подмосковными следователями было принято процессуальное решение о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, задержанным планируется предъявить обвинение в ближайшее время. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Как сообщала в конце апреля этого года газета "Известия", в компании S7 Airlines ожидают в 2021 году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo, всего российские авиакомпании примут в этом году в свои парки более 90 самолетов.