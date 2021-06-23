В аэропорту Шереметьево задержали по запросу Интерпола прилетевшего из Афганистана мужчину

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево прилетевшего из Афганистана Артема Головатенко, разыскиваемого по каналам Интерпола за причинении тяжкого вреда здоровью другому мужчине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России.

"В международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина после прибытия на территорию России из Афганистана задержан Артем Головатенко. Он разыскивался по каналам Интерпола на основании запроса УМВД России по Брянской области", - процитировали в ведомстве слова официального представителя Ирины Волк.

В сообщении отмечается, что, по версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый пьяным в городе Дятьково Брянской области причинил другому гражданину телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. После этого Головатенко выехал из региона, а затем покинул пределы страны. Ему заочно предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

"В феврале 2020 года фигурант был объявлен в международный розыск. По каналам Интерпола российские полицейские оперативно получили информацию о планируемом прибытии обвиняемого в Москву рейсом из Кабула и задержали его", - говорится в сообщении.

Артем Головатенко будет передан сотрудникам УМВД России по Брянской области для завершения следственных действий и последующего участия в судебном процессе.