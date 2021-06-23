Число пострадавших в результате подтоплений и ливней в Ялте увеличилось до 55

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Среди пострадавших в результате подтоплений и сильных ливней в Ялте - 55 человек. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии по ЧС в Ялте глава администрации Янина Павленко.

"[Число] пострадавших увеличилось на одного человека. По состоянию на сейчас зарегистрировано уже 55 человек, семь госпитализированы, два уже выписались, без вести пропавшей числится одна женщина", - сказала она.

Павленко также сообщила, что число поврежденных в Ялте социальных учреждений увеличилось до 16. "Пострадало шесть школ, дошкольных учреждений уже девять", - сказала Павленко. Ранее она сообщала, что повреждения также получил детский центр творчества.