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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Число пострадавших в результате подтоплений и ливней в Ялте увеличилось до 55

По словам главы города Янины Павленко, семь человек были госпитализированы, два уже выписались. Одна женщина до сих пор числится пропавшей без вести
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Среди пострадавших в результате подтоплений и сильных ливней в Ялте - 55 человек. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии по ЧС в Ялте глава администрации Янина Павленко.

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"[Число] пострадавших увеличилось на одного человека. По состоянию на сейчас зарегистрировано уже 55 человек, семь госпитализированы, два уже выписались, без вести пропавшей числится одна женщина", - сказала она.

Павленко также сообщила, что число поврежденных в Ялте социальных учреждений увеличилось до 16. "Пострадало шесть школ, дошкольных учреждений уже девять", - сказала Павленко. Ранее она сообщала, что повреждения также получил детский центр творчества.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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