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СМИ: три человека погибли в результате ДТП с автобусом с журналистами в Иране

По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, еще 21 человек пострадал

ТЕГЕРАН, 23 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли и 21 пострадал в результате аварии с автобусом в Иране, перевозившим журналистов. Об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших принесли официальные представители правительства и МИД Ирана Али Рабии и Саид Хатибзаде.

Ранее агентство ILNA сообщило, что в районе города Негеде в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан перевернулся автобус. В нем находилась группа журналистов из Тегерана, которые занимались вопросами окружающей среды и приехали в этот район для осмотра соленого озера Урмия. Авария произошла на обратном пути после посещения объекта.

Урмия - второе по величине бессточное озеро в мире и крупнейшее озеро Ближнего и Среднего Востока. Последние 20 лет оно катастрофически высыхает в основном из-за засухи и нерачительного использования водных ресурсов.

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