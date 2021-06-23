В пригороде Ялты 23 июня засыпало камнями и подтопило 12 частных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. В одном из пригородов Ялты, расположенном вдоль Южнобережного шоссе, в среду из-за непогоды частные дома оказались засыпаны камнями и подтоплены. В данный момент идут работы по расчистке этих домов и русла реки для того, чтобы ситуация не повторилась, сообщила журналистам мэр Ялты Янина Павленко.

"Мы с вами находимся в еще одной локальной местности, где случилось серьезное наводнение, затоплено оказалось и засыпано камнями и илом 12 частных домов вдоль устья реки, и здесь сейчас, на Южнобережном шоссе, наша ключевая задача - очистить русло реки, чтобы не допустить дальнейшего подтопления этого района", - сказала Павленко.

Она уточнила, что в целом в городе ситуация стабильная, однако локально в различных районах возникают проблемы. Павленко уточнила, что до 28 июня планируется очистить всю территорию города и приступить к восстановлению улиц и домов.

Глава города добавила, что в Ялте уже работают 20 комиссий, которые оценивают ущерб, нанесенный имуществу жителей города. Вчера провели первые выплаты.