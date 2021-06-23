Источник: задержанный по делу о продаже должности пилот S7 Airlines признал вину

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ведущий пилот-инструктор S7 Airlines, ранее задержанный в рамках уголовного дела в отношении летного директора авиакомпании Мансура Бадракова, подозреваемого в получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo, дал признательные показания и заявил о сотрудничестве со следствием. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, пилот-инструктор полностью признал вину в посредничестве в рамках расследования дела.

"В ходе допроса ведущий пилот-инструктор, подозреваемый в посредничестве в коммерческом подкупе, заявил о сотрудничестве со следствием и рассказал все детали незаконной сделки между Бадраковым и пилотом, который обратился к летному директору авиакомпании с просьбой трудоустроить его на лайнер Airbus A320neo", - рассказал собеседник агентства. Ранее в областном СК сообщили ТАСС, что в отношении пилота-инструктора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось ранее, следователи и сотрудники правоохранительных органов задержали Бадракова в Московской области. В авиакомпании уточнили ТАСС, что задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании. По данным другого источника ТАСС, задержанным планируется предъявить обвинение в ближайшее время. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

Как сообщала в конце апреля этого года газета "Известия", в компании S7 Airlines ожидают в 2021 году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo, всего российские авиакомпании примут в этом году в свои парки более 90 самолетов.