В Ялте после ливней повреждено не менее 120 км дорог

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Крыма передали в правительство России информацию о 120 км поврежденных в результате ливней дорог, при этом данный показатель может увеличиться, сообщил в среду на заседании комиссии по ЧС глава республики Сергей Аксенов.

Мэр города Янина Павленко сообщила, что "увеличивается количество поврежденных серьезно дорог, по состоянию на сейчас - уже 111 дорог общей протяженностью более 86 км". "Мы уже по Ялте подали заявку на 120 км поврежденных дорог", - сказал Аксенов.

Он поручил завершить оценку повреждений дорог Ялты. "Посчитайте и скажите, если это будет 200 км - представьте документы, и я пойду с обоснованием в правительство РФ для подготовки доклада главе государства для принятия решения", - добавил Аксенов.