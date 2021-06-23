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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте после ливней повреждено не менее 120 км дорог

Глава республики Крым поручил завершить оценку повреждений дорог

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Крыма передали в правительство России информацию о 120 км поврежденных в результате ливней дорог, при этом данный показатель может увеличиться, сообщил в среду на заседании комиссии по ЧС глава республики Сергей Аксенов.

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Мэр города Янина Павленко сообщила, что "увеличивается количество поврежденных серьезно дорог, по состоянию на сейчас - уже 111 дорог общей протяженностью более 86 км". "Мы уже по Ялте подали заявку на 120 км поврежденных дорог", - сказал Аксенов.

Он поручил завершить оценку повреждений дорог Ялты. "Посчитайте и скажите, если это будет 200 км - представьте документы, и я пойду с обоснованием в правительство РФ для подготовки доклада главе государства для принятия решения", - добавил Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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