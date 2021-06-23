СМИ: в Греции монах облил кислотой семь митрополитов

АФИНЫ, 23 июня. /ТАСС/. Греческий монах облил кислотой в монастыре Петраки семь митрополитов, с ожогами они доставлены в больницы. Об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей.

По его словам, два митрополита доставлены в ожоговое отделение Больницы травм, а еще пять человек, имеющие более легкие ожоги, находятся на лечении в больнице "Лаико Носокомио".

Нападение с помощью кислоты совершил иеромонах Верийской епархии после решения о его отстранении от служения, принятого Синодальным судом, в котором принимали участие семь митрополитов. В ходе нападения пострадали также двое священнослужителей синодальных судов.

В больницах уже побывал министр здравоохранения Василис Кикилиас, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавших, доставленных из монастыря Петраки. Он сообщил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис просил его постоянно информировать о состоянии здоровья пострадавших митрополитов.

Мицотакис позвонил в среду вечером главе Элладской православной церкви, архиепископу Афинскому и всея Греции Иерониму и "выразил свое глубочайшее сожаление по поводу гнусного нападения на членов Синодального суда в монастыре Петраки", отметило агентство.

Премьер-министр заверил архиепископа, что государство окажет всю возможную медицинскую помощь для скорейшего выздоровления пострадавших от нападения. Полиция начала расследование инцидента.