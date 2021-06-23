Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы в среду арестовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Алехину виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей административный арест на 15 суток", - сказали в суде.

Как ранее рассказала ТАСС адвокат Алехиной Ольга Карлова, она была задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста. По словам адвоката на самом деле Алехина вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции, о чем она заблаговременно уведомила следователя. "На Алехину составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Там написано, что она якобы отказалась добровольно следовать в машину полицейских. Но у нас есть видеозапись, подтверждающая, что Алехина спокойно выходит из такси и следует в машину полиции", - отметила Карлова.

Ранее в среду Басманный суд Москвы арестовал участника группы Pussy Riot Александра Софеева на 15 суток за мелкое хулиганство. По аналогичной статье на 15 суток был арестован и фотограф Дмитрий Воронцов, задержанный вместе с Софеевым. А Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток режиссера и участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых за неповиновение сотруднику полиции.

Алехина проходит по делу о нарушении санитарных норм на акции 27 января в Москве.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.