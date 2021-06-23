El Pais: основателя компании McAfee нашли мертвым в тюрьме Испании

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По версии газеты, он был найден мертвым в своей камере в тюрьме в провинции Барселона. Правоохранительные органы Каталонии начали расследование случившегося, однако пока все указывает на то, что 75-летний Макафи покончил жизнь самоубийством.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой политического преследования со стороны Соединенных Штатов.

Ранее федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. "В период 2014-2018 годов Макафи не предоставил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников", - отмечали в прокуратуре.