СК проверит всех пилотов S7 за период работы в компании летного директора Бадракова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи планируют изучить всю документацию в подразделении S7 Airlines, где работал летный директор авиакомпании Мансур Бадраков, подозреваемый в получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК собирается опросить всех сотрудников в подразделении задержанного Бадракова, а также пилотов авиакомпании в тот период, когда он занимал управляющую должность.

"Следователи собираются опросить всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 Airlines, которые так или иначе пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. Кроме того, в том подразделении, где Бадраков долгое время состоял в должности летного директора, будет изучена вся документация компании", - рассказал собеседник агентства.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Как сообщалось ранее, следователи и сотрудники правоохранительных органов задержали Бадракова в Московской области. В авиакомпании уточнили ТАСС, что задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании. По данным другого источника ТАСС, задержанным планируется предъявить обвинение в ближайшее время. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания Бадракова и его коллеги. Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

Как сообщала в конце апреля этого года газета "Известия", в компании S7 Airlines ожидают в 2021 году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo, всего российские авиакомпании примут в этом году в свои парки более 90 самолетов.