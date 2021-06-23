Возгорание на электроподстанции в Ленобласти ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Возгорание на электроподстанции "Ручьи" в Ленинградской области, из-за которого на севере города произошли перебои с электричеством, ликвидировали. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

"По информации управления МЧС по Ленинградской области, 20 минут назад возгорание локализовано, в настоящий момент, 23:25, ликвидировано, пострадавших нет. В Мурино идет поэтапное подключение электричества", - сказала она.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что причиной пожара стала разгерметизация трансформатора.

В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" ТАСС рассказали, что подстанция принадлежит "Объединенной энергетической компании".

Подстанция расположена на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ, мощность подстанции - 220 киловольт. "Технологическое нарушение произошло на подстанции сетевой организации рядом с Северной ТЭЦ, вследствие чего была временно нарушена схема выдачи мощности. Повреждений оборудования "ТГК-1" нет", - говорится в сообщении компании "ТГК-1", которой принадлежит Северная ТЭЦ.

Ранее стало известно об отключении света на севере Петербурга, в Калининском и Выборгском районах. Как передавал корреспондент ТАСС, отключение света и мобильного интернета произошло и в городе Мурине в Ленинградской области, граничащем с Калининским районом.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение между станциями красной линии метро "Академическая" и "Девяткино" происходило с увеличенными интервалами пять-семь минут.

Также в пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили, что произошел сбой в системе энергоснабжения, с 22:20 остановлено движение ряда маршрутов трамваев и троллейбусов на севере города. Затруднено движение трамваев по проспекту Просвещения, улице Руставели, Тихорецкому проспекту, а также движение троллейбусов по Тихорецкому проспекту, проспекту Тореза. В данный момент движение восстановлено в нормальном графике.