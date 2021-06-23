В Петербурге обесточены 265 жилых домов после пожара на подстанции в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Возгорание на подстанции в Ленинградской области и последующее отключение электричества привело к обесточиваю 265 жилых домов в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в комитете по энергетике города.

"В настоящий момент обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечено по резервным схемам", - говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что в настоящее время ведется восстановление электроснабжения. "По предварительной информации, на подстанции 220 кВ "Ручьи" компании АО "ОЭК" произошло аварийное срабатывание выключателя. После чего были погашены четыре подстанции 110 кВ "Ленэнерго". Сейчас ведется работа по восстановлению их работы. В 23:00 мск по резеревной схеме запитана подстанция 110кВ "Сосновская", приступили к запитыванию "Муринской-водопроводной", - отметили в комитете.

Ранее в правительстве Ленинградской области сообщали, что в среду вечером на подстанции во Всеволожском районе региона вблизи границы с Петербургом произошло возгорание на подстанции. Пожар удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за инцидента на севере Петербурга, а также в городе Мурино в Ленинградской области наблюдались перебои с электричеством, не работал мобильный интернет, в пресс-службе метро Петербурга сообщали об увеличенных интервалах движения поездов на первой (красной) линии.