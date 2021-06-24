Площадь пожара на складе на юге Москвы составляет до 600 кв. метров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Площадь пожара на складе на Промышленной улице на юге Москвы составляет 600 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Площадь пожара около 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что происходит интенсивное горение. "Огонь интенсивно распространяется по второму этажу, есть угроза перехода на третий этаж", - добавил он.

В ночь на четверг по адресу: улица Промышленная, 11а, в трехэтажном здании склада на втором этаже начался пожар. Огонь быстро распространяется, из горящего здания доносятся хлопки. Общая площадь здания - 3 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.