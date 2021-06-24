Огонь распространился на два этажа трехэтажного склада на юге Москвы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар со второго этажа склада на Промышленной улице на юге Москвы распространился на третий этаж. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент огонь перешел со второго на третий этаж, происходит интенсивное горение", - сказал собеседник агентства.

В ночь на четверг по адресу: улица Промышленная, 11а, начался пожар на втором этаже трехэтажного склада. Огонь быстро распространяется, из горящего здания доносятся хлопки. По уточненным данным, общая площадь склада - 7,5 тыс. кв. метров. Площадь пожара 600 кв. метров, ему присвоен второй номер сложности из пяти.