В МВД рассказали о шести основных видах телефонного мошенничества

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. МВД России выделило шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне. Среди них - выигрыш в лотерею, телефонный номер-грабитель и SMS-просьба о помощи, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос. В министерстве отметили, что телефонное мошенничество получило развитие с начала 2000-х годов, когда сотовый телефон стал массовым и доступным. "В настоящее время жертвой злоумышленников может стать любой человек, но чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые и доверчивые люди", - говорится в сообщении. Топ-6 обманов На первое место попал обман по телефону с сообщением о попавшем в беду родственнике. "Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, который говорит, что для решения вопроса необходима определенная сумма денег. Цена вопроса от тысячи рублей до $30 тыс. Мошенники стараются запугать потерпевшего, не дать опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ним вплоть до получения денег", - сказали в ведомстве. В таких ситуациях, как сообщили в полиции, рекомендовано прервать разговор и перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

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Следующий по популярности вид мошенничества - телефонный номер-грабитель, когда жертве на мобильный телефон приходит SМS с просьбой перезвонить на указанный номер. "Просьба может быть обоснована любой причиной - помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой и так далее. После того как потерпевший перезванивает, его долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы. Совет гражданам: не звоните по незнакомым номерам", - сказали в МВД. На третье место попали телефонные вирусы. Это когда на телефон абонента приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке, после этого и происходит списание денег. Другой вид такого мошенничества - когда при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит сообщение с просьбой отправить для подтверждения определенную цифру. Как результат - списание денег со счета. "Мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый счет они снимаются с телефона. Совет - не следует звонить по номеру, с которого отправлен SМS", - сообщили в МВД. Четвертое место занимает якобы выигрыш в лотерее. Как сообщили в ведомстве, в связи с проведением всевозможных рекламных акций, лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций, мошенники часто используют их для прикрытия своей деятельности и обмана людей. "На мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и объясняет, что для получения приза, например, в размере 20 тыс. рублей, необходимо предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Совет гражданам: не сообщайте реквизиты и код карты никому", - предупредили в полиции. Следующая схема мошенничества - простой код от оператора связи. Как сообщили в МВД, потерпевшему поступает звонок либо приходит SМS-сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи. Основания этого звонка - предложение подключить новую эксклюзивную услугу для улучшения качества связи, для защиты от спам-рассылки или предложение принять участие в акции от вашего сотового оператора. "Предлагается набрать под диктовку код или сообщение, которое подключит новую услугу, улучшит качество связи. На самом деле, код является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников. Как только его наберет потерпевший, злоумышленник получает доступ к счету. Для граждан: любая упрощенная процедура изменения тарифных планов должна вызывать подозрение. Необходимо перезвонить своему мобильному оператору по телефону горячей линии для уточнения условий или открыть соответствующие разделы на официальном сайте оператора", - посоветовали в МВД. Заключает шестерку мошенничеств SМS-просьба о помощи. Такому варианту, как сказали в МВД, особенно трудно противостоять пожилым или слишком юным владельцам телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы перевода денег на счет. "Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам". Пожилым людям, детям и подросткам следует объяснить, что на SМS с незнакомых номеров реагировать нельзя, это могут быть мошенники", - говорится в сообщении ведомства. Хищения со счетов клиентов банков