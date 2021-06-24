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В Японии мина вылетела за пределы военного полигона во время учебных стрельб

О каком-либо ущербе или пострадавших не сообщается

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Мина вылетела за пределы военного полигона в западной японской префектуре Сига во время проводимых там учебных стрельб. Об этом в четверг сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что бойцы сухопутных Сил самообороны Японии проводили стрельбы из минометов калибра 120 мм. Одна мина вылетела за пределы полигона и, по предварительным данным, упала в горной местности на расстоянии 1 км от места стрельб.

В настоящее время ведутся ее поиски. О каком-либо ущербе или пострадавших не сообщается.

В результате инцидента было принято решение приостановить на этом полигоне стрельбы, которые должны были начаться в четверг в рамках совместных японо-американских учений Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон.

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