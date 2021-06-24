Около 2,4 тыс. человек в поселках на Байкале остались без света из-за аварии

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Жители 16 поселков на Байкале, всего около 2,4 тыс. человек, остались в четверг без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

"Без света остались примерно 2,4 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Поселки находятся в Ольхонском районе, в частности, на острове Ольхон - единственном населенном острове озера Байкал.

Работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 13:00 (08:00 мск).

В четверг в Ольхонском районе дождь и около 15 градусов тепла.