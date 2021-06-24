В Забайкалье жителям подтопленных районов отправили почти 40 тонн гуманитарного груза

ТАСС, 24 июня. Спасатели в Забайкальском крае доставили жителям подтопленных районов 37,8 тонны гуманитарного груза и продовольствия, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Жители районов Забайкальского края, пострадавшие из-за паводков, продолжают получать помощь. В районы направлено 37,8 тонны гуманитарной помощи и продовольствия. Из них 23,3 тонны гуманитарного груза доставила авиационная группировка МЧС России", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиационная группировка МЧС эвакуировала 121 человека. Всего спасатели вывезли из подтопленных районов 617 человек.

Паводковая обстановка в Забайкальском крае стабилизируется. В 24 населенных пунктах подтопленными остаются 88 жилых домов, 524 приусадебных участка, 15 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Подтопленных социально значимых объектов нет. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования.