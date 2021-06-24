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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства подростком ребенка

Подросток рассказал, что совершил преступление из личной неприязни

ПЕРМЬ, 24 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Перми по факту убийства 17-летним подростком ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"По версии следствия, 23 июня в вечернее время подозреваемый, вооружившись ножом, на улице причинил 13-летнему знакомому ножевые ранения. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на оказанную медицинскую помощь, поздним вечером скончался. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался 17-летний житель Мотовилихинского района Перми, который уже был допрошен следователями. Подросток рассказал, что совершил преступление из личной неприязни. Ведется сбор доказательств преступления.

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