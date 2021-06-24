В Ижевске уличный тренажер упал на ребенка

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Часть металлического тренажера упала на девятилетнюю девочку на одной из улиц в Ижевске, ребенок с травмами госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Вечером 23 июня на девятилетнюю девочку упала часть металлической конструкции тренажера, установленного на улице Клубной в Ижевске. С полученной травмой ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следственными органами организована доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельств произошедшего.