В Крыму задержали мужчину за сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму жителя Симферополя за сбор данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.