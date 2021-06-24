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В Москве задержали похитивших 5 млн рублей у посетителя ресторана на Рублевке

Задержаны трое мужчин

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих безработных мужчин, которые похитили 5 млн рублей у посетителя ресторана на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") в отношении задержанных накануне полицейскими трех человек, которые в ресторане на Рублевском шоссе, дом 52а, открыто похитили у посетителя 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошел грабеж, расположен ТЦ "Западный".

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