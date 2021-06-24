Бывший глава администрации Читы Кузнецов приговорен к 12 годам колонии по делу о взятке

ТАСС, 24 июня. Забайкальский краевой суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего главу администрации Читы Олега Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

Кузнецова задержали в середине февраля 2020 года, на тот момент он занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

"Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сам он вину не признал", - сказал Марков.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, руководитель администрации Читы в 2016 году получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездно выполненных дорогостоящих работ. Предприниматель на 2,3 млн рублей благоустроил придомовую территорию частного дома, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова, а позже восстановил дом сожительницы Кузнецова после пожара. Стоимость ремонта и закупка мебели обошлась бизнесмену в 7,7 млн рублей.