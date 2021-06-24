На Кубани обнаружено тело третьего туриста, унесенного течением реки в Адыгее

МАЙКОП, 24 июня. /ТАСС/. Тело третьего туриста, унесенного рекой 8 мая в горах течением реки в Адыгее, обнаружено в Белореченском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что 8 мая в горной части республики - в окрестностях поселка Каменномостский в районе Хаджохской теснины - трое отдыхающих сорвались в реку Белую. В результате поисково-спасательных мероприятий 11 мая было обнаружено тело одного из унесенных течением реки мужчин, оно найдено на расстоянии более чем 60 км от места происшествия, на окраине хутора Грозный Майкопского района. 14 мая при обследовании береговой линии поселка Тульского обнаружили тело второго туриста.

"В Белореченском районе обнаружено тело третьего туриста, которого унесло течением реки Белой. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших мужчин", - говорится в сообщении.

Процессуальной проверкой установлено, что двое жителей Астраханской области отдыхали на берегу реки, после чего один из них решил сделать фото и зашел в воду, а второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако последнего также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний турист бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в реку. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки.